Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>InsertRange 

InsertRange

Вставляет коллекцию или массив элементов в список по указанному индексу.

Версия для вставки массива.

bool InsertRange(
   const int  index,               // индекс для вставки
   const T&   array[]              // массив для вставки
   );

Версия для вставки коллекции.

bool InsertRange(
   const int        index,         // индекс для вставки
   ICollection<T>*  collection     // коллекция для вставки
   );

Параметры

index

[in]  Индекс для вставки.

&array[]

[in]  Массив, который необходимо вставить по указанному индексу.

*collection

[in]  Коллекция, которую необходимо вставить по указанному индексу.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.