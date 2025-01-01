- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
InsertRange
Вставляет коллекцию или массив элементов в список по указанному индексу.
Версия для вставки массива.
|
bool InsertRange(
Версия для вставки коллекции.
|
bool InsertRange(
Параметры
index
[in] Индекс для вставки.
&array[]
[in] Массив, который необходимо вставить по указанному индексу.
*collection
[in] Коллекция, которую необходимо вставить по указанному индексу.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.