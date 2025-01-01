Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacity (метод Get) Возвращает текущую емкость списка. int Capacity(); Возвращаемое значение Возвращает текущую емкость списка. Capacity (метод Set) Устанавливает текущую емкость списка. void Capacity( const int capacity // значение емкости ); Параметры capacity [in] Новое значение емкости. CArrayList<T> Count