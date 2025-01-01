ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Capacity 

Capacity (метод Get)

Возвращает текущую емкость списка.

int Capacity();

Возвращаемое значение

Возвращает текущую емкость списка.

Capacity (метод Set)

Устанавливает текущую емкость списка.

void Capacity(
   const int  capacity     // значение емкости
   );

Параметры

capacity

[in]  Новое значение емкости.