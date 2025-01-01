Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacity (méthode Get) Retourne la capacité actuelle de la liste. int Capacity(); Valeur de Retour Retourne la capacité actuelle de la liste. Capacity (méthode Set) Définit la capacité actuelle d'une liste. void Capacity( const int capacity // capacité ); Paramètres capacity [in] Une nouvelle valeur pour la capacité. CArrayList<T> Count