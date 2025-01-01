DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Capacity 

Capacity (méthode Get)

Retourne la capacité actuelle de la liste.

int Capacity();

Valeur de Retour

Retourne la capacité actuelle de la liste.

Capacity (méthode Set)

Définit la capacité actuelle d'une liste.

void Capacity(
   const int  capacity     // capacité
   );

Paramètres

capacity

[in]  Une nouvelle valeur pour la capacité.