AddArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler.

bool  AddArray(
   const CArrayInt*  src      // kaynağın işaretçisi
   )

Parametreler

src

[in]  Bir CArrayInt sınıf örneğinin (eklenecek kaynak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayInt::AddArray(const CArrayInt*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayInt *src=new CArrayInt;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- yeni dizi ekle
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Dizi ekleme hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi sil
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }