DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayIntAssignArray 

AssignArray

Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

bool  AssignArray(
   const CArrayInt*  src      // kaynağın işaretçisi
   )

Parametreler

src

[in]  Bir CArrayInt sınıf örneğinin (kopyalanacak kaynak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar kopyalanamazsa 'false'.

Örnek:

//--- CArrayInt::AssignArray(const CArrayInt*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayInt *src  =new CArrayInt;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ata
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Dizi atama hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziler aynı
   //--- kaynak diziyi sil
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }