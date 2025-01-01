Type
Grafik nesnesinin tanımlayıcısına dönüş yapar
|
virtual int Type() const
Dönüş değeri
Nesne tipi tanımlayıcısı (CChartObjectArrowCheck için OBJ_ARROW_CHECK, CChartObjectArrowDown için OBJ_ARROW_DOWN, CChartObjectArrowUp için OBJ_ARROW_UP, CChartObjectArrowStop için OBJ_ARROW_STOP, CChartObjectArrowThumbDown için OBJ_ARROW_THUMB_DOWN, CChartObjectArrowThumbUp için OBJ_ARROW_THUMB_UP, CChartObjectArrowLeftPrice için OBJ_ARROW_LEFT_PRICE, CChartObjectArrowRightPrice için OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE).
Örnek:
|
//--- CChartObjectArrowCheck::Type için bir örnek