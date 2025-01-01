DokümantasyonBölümler
Grafik nesnesinin tanımlayıcısına dönüş yapar

virtual int  Type() const

Dönüş değeri

Nesne tipi tanımlayıcısı (CChartObjectArrowCheck için OBJ_ARROW_CHECK, CChartObjectArrowDown için OBJ_ARROW_DOWN, CChartObjectArrowUp için OBJ_ARROW_UP, CChartObjectArrowStop için OBJ_ARROW_STOP, CChartObjectArrowThumbDown için OBJ_ARROW_THUMB_DOWN, CChartObjectArrowThumbUp için OBJ_ARROW_THUMB_UP, CChartObjectArrowLeftPrice için OBJ_ARROW_LEFT_PRICE, CChartObjectArrowRightPrice için OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE).

Örnek:

//--- CChartObjectArrowCheck::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowDown::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowUp::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowStop::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowThumbDown::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowThumbUp::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowLeftPrice::Type için bir örnek  
//--- CChartObjectArrowRightPrice::Type için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
//--- örnek olarak CChartObjectArrowCheck sınıfını alalım  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- ok tipini al  
   int type=arrow.Type();  
  }  