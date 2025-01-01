MQL5 ReferenceTrade SignalsSignalUnSubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalUnsubscribe
Cancels subscription.
bool SignalUnsubscribe();
Return Value
Returns true if subscription has been canceled successfully, otherwise returns false. To read more about the error call GetLastError().