Dalgalı Piyasa Endeksi

Open Range Breakout (ORB) göstergesi, işlem seanslarının açılış aralığındaki fiyat kırılmalarını tanımlayan ve izleyen güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge, bir işlem seansının ilk dakikalarında oluşan yüksek ve düşük fiyatların genellikle günün geri kalanında önemli destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet ettiği konseptine dayanmaktadır. Gösterge, kullanıcı tanımlı zaman aralıklarına göre açılış aralığını otomatik olarak hesaplar, birden fazla fiyat hedefi çizer ve potansiyel işlem fırsatları için görsel ve sesli uyarılar sağlar. Yatırımcıların yüksek olasılıklı koparma işlemlerini ve yeniden test senaryolarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Matrislerle çalışmak için bir sınıf.

Clean Market Watch komut dosyası, MetaTrader 5 Market Watch pencerenizdeki tüm sembolleri tek bir tıklama ile hızlı bir şekilde kaldırmak için tasarlanmış basit bir yardımcı program aracıdır. Bu, özellikle temiz bir çalışma alanıyla yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde veya Piyasa İzleme'niz çok fazla sembolle darmadağın olduğunda kullanışlıdır. Amaç Zamanla, tüccarlar genellikle Piyasa İzleme pencerelerinde çok sayıda sembol biriktirerek aktif olarak işlem yaptıkları enstrümanlara odaklanmayı zorlaştırır. Sembolleri tek tek manuel olarak kaldırmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Bu komut dosyası tüm süreci otomatikleştirerek tüm sembolleri saniyeler içinde temizler.