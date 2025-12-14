Fan sayfamıza katılın
Dalgalı Piyasa Endeksi - MetaTrader 5 için gösterge
Alexey Topounov
6
-
Gerçek Yazar:
Daniel Fernandez
Gösterge değerleri 0-100 aralığındadır. Göstergenin değeri ne kadar yüksekse, piyasa o kadar istikrarlıdır ve trend olma olasılığı o kadar yüksektir. Değer ne kadar düşükse trend olasılığı o kadar azdır.
Hesaplama formülü:
Nerede:
- ABS - mutlak değer;
- Close[0] - son kapanış;
- Close[n] - N çubuk öncesinin kapanışı;
- MaxHigh[n] - N çubukluk dönem için maksimum Yüksek değeri;
- MinLow[n] - N çubukluk bir süre boyunca minimum Düşük değer.
İpuçları:
Dalgalı bir piyasada işlem yapmak:
- CMI göstergesinin hareketli ortalaması (mavi çizgi) 40'ın altına düştüğünde ve CMI histogramı kırmızı olduğunda satın alın.
- CMI göstergesinin hareketli ortalaması (mavi çizgi) 40'ın altına düştüğünde ve CMI histogramı yeşil olduğunda satış yapın.
- CMI histogramı 50'yi aştığında pozisyonlardan çıkın.
Trend olan bir piyasada işlem yapmak:
- Hareketli ortalama (mavi çizgi) 60'ın üzerine çıktığında ve CMI histogram rengi yeşil olduğunda alım yapın.
- Hareketli ortalama (mavi çizgi) 60'ın üzerine çıktığında ve CMI histogramının rengi kırmızı olduğunda satış yapın.
- CMI histogramı 50'nin altına düştüğünde pozisyonlardan çıkın.
Gösterge, stratejileri takip eden trendde bir filtre olarak kullanılabilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/942
