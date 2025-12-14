Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Yayılımın İzlenmesi - MetaTrader 5 için gösterge

getch | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
---
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(31)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge, minimum (kırmızı), ortalama (yeşil) ve maksimum (mavi) spread değerlerini ilgili çubuklarda bir histogram şeklinde görüntüler (ödünç alınan fikir).

Bu tür bir spread izleme, farklı brokerlerin işlem koşullarını karşılaştırmanın yanı sıra spread değişikliklerinin dinamiklerini analiz etmek için de uygundur.

Yayılımın İzlenmesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/939

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

Open Range Breakout (ORB) göstergesi, işlem seanslarının açılış aralığındaki fiyat kırılmalarını tanımlayan ve izleyen güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge, bir işlem seansının ilk dakikalarında oluşan yüksek ve düşük fiyatların genellikle günün geri kalanında önemli destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet ettiği konseptine dayanmaktadır. Gösterge, kullanıcı tanımlı zaman aralıklarına göre açılış aralığını otomatik olarak hesaplar, birden fazla fiyat hedefi çizer ve potansiyel işlem fırsatları için görsel ve sesli uyarılar sağlar. Yatırımcıların yüksek olasılıklı koparma işlemlerini ve yeniden test senaryolarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Caculater Margin Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Dalgalı Piyasa Endeksi Dalgalı Piyasa Endeksi

Piyasa oynaklığının bir göstergesi.

IncMatrix IncMatrix

Matrislerle çalışmak için bir sınıf.