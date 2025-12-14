Yayılımın İzlenmesi

Open Range Breakout (ORB) göstergesi, işlem seanslarının açılış aralığındaki fiyat kırılmalarını tanımlayan ve izleyen güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge, bir işlem seansının ilk dakikalarında oluşan yüksek ve düşük fiyatların genellikle günün geri kalanında önemli destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet ettiği konseptine dayanmaktadır. Gösterge, kullanıcı tanımlı zaman aralıklarına göre açılış aralığını otomatik olarak hesaplar, birden fazla fiyat hedefi çizer ve potansiyel işlem fırsatları için görsel ve sesli uyarılar sağlar. Yatırımcıların yüksek olasılıklı koparma işlemlerini ve yeniden test senaryolarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

EA Tools tính toán Margin theo lotize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy