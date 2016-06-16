無料でロボットをダウンロードする方法を見る
途切れ途切れの市場指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Alexey Topounov
- 1178
実際の著者：
Daniel Fernandez
指標値は0〜100の範囲内にあります。指標値が高いほど、市場はより安定しておりトレンドが存在する可能性が高いです。指標値が低いほど、トレンドは存在しにくいです。
計算式：
CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100
ここで
- ABS - 絶対値
- Close[0] - 最後の終値
- Close[n] - Nバー前の終値
- MaxHigh[n] - Nバー期間の最高値
- MinLow[n] - Nバー期間の最低値
ヒント：
不安定な市場での取引：
- CMI指標の移動平均（青線）が40以下でヒストグラムは赤の場合に買います。
- CMI指標の移動平均（青線）が40以下でヒストグラムは緑の場合に売ります。
- CMIのヒストグラムが50を超えた場合にはポジションを決済します。
トレンド市場での取引：
- 移動平均が60以上でヒストグラムは緑の場合に買います。
- 移動平均が60以上でヒストグラムは赤の場合に売ります。
- CMIのヒストグラムが50を下回った場合にはポジションを決済します。
この指標はトレンド取引戦略のフィルタとして使用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/942
