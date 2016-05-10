Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Choppy Market Index - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Daniel Fernandez
Die Werte des Indikators liegen im Bereich von 0-100. Desto größer ist der Indikatorwert, desto größer ist die Stabilität des Marktes, also desto wahrscheinlicher haben wir Trend. Je kleinere der Indikatorwert, desto weniger wahrscheinlich ist ein Trend.
Kalkulation:
CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100
Wobei:<br14/>
- ABS - Absolutwert
- Close[0] - letzter Schlusskurs
- Close[n] - Schlusskurs vor N Bars
- MaxHigh[n] - Maximum der Hochs im Zeitraum der N Balken
- MinLow[n] - Minimum der Tiefs im Zeitraum der N Balken
Tipps:
Handel in instabilen Märkten:
- Kaufen Sie, wenn der gleitender Durchschnitt (blaue Linie) des CMI-Indikators unter 40 und das Histogramm rot ist.
- Verkaufen Sie, wenn der gleitender Durchschnitt (blaue Linie) des CMI-Indikators unter 40 und das Histogramm grün ist.
- Schließen Sie die Positionen, wenn das CMI-Histogramm über 50 steigt.
Handel im Trend-Märkten:
- Kaufen Sie, wenn der gleitende Durchschnitt über 60 und das Histogramm grün ist.
- Verkaufen Sie, wenn der gleitende Durchschnitt über 60 und das Histogramm rot ist.
- Schließen Sie die Positionen, wenn das CMI-Histogramm unter 50 fällt.
Dieser Indikator kann als Filter für Trend-Handelsstrategien verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/942
