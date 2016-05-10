Choppy Market Index

Wirklicher Autor:

Daniel Fernandez

Die Werte des Indikators liegen im Bereich von 0-100. Desto größer ist der Indikatorwert, desto größer ist die Stabilität des Marktes, also desto wahrscheinlicher haben wir Trend. Je kleinere der Indikatorwert, desto weniger wahrscheinlich ist ein Trend.

Kalkulation:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100



Wobei:<br14/>

ABS - Absolutwert

Close[0] - letzter Schlusskurs

Close[n] - Schlusskurs vor N Bars

MaxHigh[n] - Maximum der Hochs im Zeitraum der N Balken

MinLow[n] - Minimum der Tiefs im Zeitraum der N Balken

Tipps:

Handel in instabilen Märkten:



Kaufen Sie, wenn der gleitender Durchschnitt (blaue Linie) des CMI-Indikators unter 40 und das Histogramm rot ist. Verkaufen Sie, wenn der gleitender Durchschnitt (blaue Linie) des CMI-Indikators unter 40 und das Histogramm grün ist. Schließen Sie die Positionen, wenn das CMI-Histogramm über 50 steigt.

Handel im Trend-Märkten:

Kaufen Sie, wenn der gleitende Durchschnitt über 60 und das Histogramm grün ist. Verkaufen Sie, wenn der gleitende Durchschnitt über 60 und das Histogramm rot ist. Schließen Sie die Positionen, wenn das CMI-Histogramm unter 50 fällt.

Dieser Indikator kann als Filter für Trend-Handelsstrategien verwendet werden.