波动市场指数 - MetaTrader 5脚本

Daniel Fernandez
Alexey Topounov
2002
(36)
Daniel Fernandez

指标值在 0-100 范围之内. 指标值越大, 市场稳定性越高, 具有趋势的可能性越大. 指标值越小 - 越不可能具有趋势.

计算公式:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100


其中:

  • ABS - 绝对值
  • Close[0] - 最新收盘价
  • Close[n] - N 个柱以前的收盘价
  • MaxHigh[n] - N 个柱期间内的最高价
  • MinLow[n] - N 个柱期间内的最低价

波动市场指数

小贴士:

在不稳定市场中交易:

  1. 买入, 当CMI指标的移动平均值(蓝线)低于40并且柱形为红色.
  2. 卖出, 当CMI指标的移动平均值(蓝线)低于40并且柱形为绿色.
  3. 当CMI柱形高于50的时候平掉仓位.

在趋势市场中交易:

  1. 买入, 当移动平均高于60并且柱形为绿色.
  2. 卖出, 当移动平均高于60并且柱形为红色.
  3. 当CMI柱形低于50的时候平掉仓位.

本指标可以用作趋势交易策略的过滤器.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/942

