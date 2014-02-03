请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
波动市场指数 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Alexey Topounov
- 显示:
- 2002
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Daniel Fernandez
指标值在 0-100 范围之内. 指标值越大, 市场稳定性越高, 具有趋势的可能性越大. 指标值越小 - 越不可能具有趋势.
计算公式:
CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100
其中:
- ABS - 绝对值
- Close[0] - 最新收盘价
- Close[n] - N 个柱以前的收盘价
- MaxHigh[n] - N 个柱期间内的最高价
- MinLow[n] - N 个柱期间内的最低价
小贴士:
在不稳定市场中交易:
- 买入, 当CMI指标的移动平均值(蓝线)低于40并且柱形为红色.
- 卖出, 当CMI指标的移动平均值(蓝线)低于40并且柱形为绿色.
- 当CMI柱形高于50的时候平掉仓位.
在趋势市场中交易:
- 买入, 当移动平均高于60并且柱形为绿色.
- 卖出, 当移动平均高于60并且柱形为红色.
- 当CMI柱形低于50的时候平掉仓位.
本指标可以用作趋势交易策略的过滤器.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/942
CCI T3 Tick
使用 Tillson 算法平滑的CCI指标.监控点差
用于监控货币对点差的工具