Rüzgar Gülü - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge, sembol üzerindeki son fiyatların ortalamasını hesaplamanıza ve bir ticaret işlemi için bir sinyal olabilecek hareket yönünü belirlemenize olanak tanır.
İpuçları:
- Göstergenin dakika periyodunda (M1) kullanılması tavsiye edilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/613
