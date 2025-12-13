Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Rüzgar Gülü - MetaTrader 5 için gösterge

kuzya | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(30)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge, sembol üzerindeki son fiyatların ortalamasını hesaplamanıza ve bir ticaret işlemi için bir sinyal olabilecek hareket yönünü belirlemenize olanak tanır.

Rüzgar gülü göstergesi

İpuçları:

  • Göstergenin dakika periyodunda (M1) kullanılması tavsiye edilir.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/613

Triangle Hedge Triangle Hedge

MetaTrader 5'te sanal bir hedge pozisyonu açar.

Jolly Roger'ın danışman versiyonu Jolly Roger'ın danışman versiyonu

Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011'deki Pirat katılımcısına dayanmaktadır.

Caculater Margin Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

Open Range Breakout (ORB) göstergesi, işlem seanslarının açılış aralığındaki fiyat kırılmalarını tanımlayan ve izleyen güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge, bir işlem seansının ilk dakikalarında oluşan yüksek ve düşük fiyatların genellikle günün geri kalanında önemli destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet ettiği konseptine dayanmaktadır. Gösterge, kullanıcı tanımlı zaman aralıklarına göre açılış aralığını otomatik olarak hesaplar, birden fazla fiyat hedefi çizer ve potansiyel işlem fırsatları için görsel ve sesli uyarılar sağlar. Yatırımcıların yüksek olasılıklı koparma işlemlerini ve yeniden test senaryolarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.