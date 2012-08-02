Смотри, как бесплатно скачать роботов
Choppy Market Index - индикатор для MetaTrader 5
- Alexey Topounov
- 5755
Реальный автор:
Daniel Fernandez
Значения индикатора находятся в диапазоне 0-100. Чем больше значение индикатора, тем больше стабильность рынка, тем вероятнее, что это тренд. Чем меньше значение — тем тренд менее вероятен.
Формула расчета:
CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100
Где:
- ABS - абсолютное значение;
- Close[0] - последнее закрытие;
- Close[n] - закрытие N баров назад;
- MaxHigh[n] - максимальное значение High за период N баров;
- MinLow[n] - минимальное значение Low за период N баров.
Советы:
Торговля на неустойчивом рынке:
- Покупаем, когда скользящая средняя (синяя линия) индикатора CMI опускается ниже 40 и гистограмма CMI красная.
- Продаем, когда скользящая средняя (синяя линия) индикатора CMI опускается ниже 40 и гистограмма CMI зеленая.
- Выходим из позиций, когда гистограмма CMI превышает 50.
Торговля на трендовом рынке:
- Покупаем, когда скользящая средняя (синяя линия) поднимается выше 60 и цвет гистограммы CMI – зеленый.
- Продаем, когда скользящая средняя (синяя линия) поднимаете выше 60 и цвет гистограммы CMI – красный.
- Выходим из позиций, когда гистограмма CMI опускается ниже 50.
Индикатор можно использовать в качестве фильтра в стратегиях следования за трендом.
