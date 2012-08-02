CodeBaseРазделы
Индикаторы

Choppy Market Index - индикатор для MetaTrader 5

Daniel Fernandez
Alexey Topounov
5755
(36)
Реальный автор:

Daniel Fernandez

Значения индикатора находятся в диапазоне 0-100. Чем больше значение индикатора, тем больше стабильность рынка, тем вероятнее, что это тренд. Чем меньше значение — тем тренд менее вероятен.

Формула расчета:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100

Где:

  • ABS - абсолютное значение;
  • Close[0] - последнее закрытие;
  • Close[n] - закрытие N баров назад;
  • MaxHigh[n] - максимальное значение High за период N баров;
  • MinLow[n] - минимальное значение Low за период N баров.

Choppy Market Index

Советы:

Торговля на неустойчивом рынке:

  1. Покупаем, когда скользящая средняя (синяя линия) индикатора CMI опускается ниже 40 и гистограмма CMI красная.
  2. Продаем, когда скользящая средняя (синяя линия) индикатора CMI опускается ниже 40 и гистограмма CMI зеленая.
  3. Выходим из позиций, когда гистограмма CMI превышает 50.

Торговля на трендовом рынке:

  1. Покупаем, когда скользящая средняя (синяя линия) поднимается выше 60 и цвет гистограммы CMI – зеленый.
  2. Продаем, когда скользящая средняя (синяя линия) поднимаете выше 60 и цвет гистограммы CMI – красный.
  3. Выходим из позиций, когда гистограмма CMI опускается ниже 50.

Индикатор можно использовать в качестве фильтра в стратегиях следования за трендом.

