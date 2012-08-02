Choppy Market Index

Реальный автор:

Daniel Fernandez

Значения индикатора находятся в диапазоне 0-100. Чем больше значение индикатора, тем больше стабильность рынка, тем вероятнее, что это тренд. Чем меньше значение — тем тренд менее вероятен.

Формула расчета:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100

Где:

ABS - абсолютное значение;

Close[0] - последнее закрытие;

Close[n] - закрытие N баров назад;

MaxHigh[n] - максимальное значение High за период N баров;

MinLow[n] - минимальное значение Low за период N баров.

Советы:

Торговля на неустойчивом рынке:

Покупаем, когда скользящая средняя (синяя линия) индикатора CMI опускается ниже 40 и гистограмма CMI красная. Продаем, когда скользящая средняя (синяя линия) индикатора CMI опускается ниже 40 и гистограмма CMI зеленая. Выходим из позиций, когда гистограмма CMI превышает 50.

Торговля на трендовом рынке:

Покупаем, когда скользящая средняя (синяя линия) поднимается выше 60 и цвет гистограммы CMI – зеленый. Продаем, когда скользящая средняя (синяя линия) поднимаете выше 60 и цвет гистограммы CMI – красный. Выходим из позиций, когда гистограмма CMI опускается ниже 50.

Индикатор можно использовать в качестве фильтра в стратегиях следования за трендом.