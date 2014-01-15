CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Índice de Mercado Agitado - indicador para MetaTrader 5

Daniel Fernandez | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Alexey Topounov
Visualizações:
2800
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Real author:

Daniel Fernandez

Valores dos indicadores estão no intervalo de 0-100. Quanto maior é o valor do indicador maior é a estabilidade do mercado, por isso o mais provável é que seja um mercado de tendência. Quanto menor é o valor do indicador, é menos provável que seja uma tendência.

Cálculo da fórmula:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100
Onde:
  • ABS - valor absoluto
  • Close[0] - último fechamento
  • Close[n] - Fechamento de N barras atrás
  • MaxHigh[n] - valor da Máxima do preço para período de N barras
  • MinLow[n] - valor da Mínima do preço para período de N barras

Índice de Mercado Agitado

Tipos:

Negociação em mercado instável:

  1. Comprar, quando a média móvel (linha azul) do indicador CMI está abaixo de 40 e o histograma é vermelho.
  2. Vender, quando a média móvel (linha azul) do indicador CMI está abaixo de 40 e o histograma é verde.
  3. Fechar posições quando histograma CMI está acima de 50.

Negociação em mercado de tendência:

  1. Comprar, quando média móvel está acima de 60 e o histograma é verde.
  2. Vender, quando média móvel está acima de 60 e o histograma é vermelho.
  3. Fechar posições quando histograma CMI está acima de 50.

Este indicador pode ser utilizado como um filtro em estratégias de negociação de tendênciad.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/942

Widescreenshooter Widescreenshooter

Script para criar capturas de tela mais largas.

IncMatrix IncMatrix

Classe para trabalhar com matrizes.

Monitoramento de Spread Monitoramento de Spread

Ferramentas para monitoramento de spread de pares de moedas.

Weather Vane Weather Vane

Este indicador calcula o último preço médio de um símbolo e determina a direção de sua tendência, desse modo, é possível utilizá-lo como um sinal de negociações.