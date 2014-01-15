Índice de Mercado Agitado

Real author:

Daniel Fernandez

Valores dos indicadores estão no intervalo de 0-100. Quanto maior é o valor do indicador maior é a estabilidade do mercado, por isso o mais provável é que seja um mercado de tendência. Quanto menor é o valor do indicador, é menos provável que seja uma tendência.

Cálculo da fórmula:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100

ABS - valor absoluto

Close[0] - último fechamento

Close[n] - Fechamento de N barras atrás

MaxHigh[n] - valor da Máxima do preço para período de N barras

MinLow[n] - valor da Mínima do preço para período de N barras

Onde:

Tipos:

Negociação em mercado instável:



Comprar, quando a média móvel (linha azul) do indicador CMI está abaixo de 40 e o histograma é vermelho. Vender, quando a média móvel (linha azul) do indicador CMI está abaixo de 40 e o histograma é verde. Fechar posições quando histograma CMI está acima de 50.

Negociação em mercado de tendência:

Comprar, quando média móvel está acima de 60 e o histograma é verde. Vender, quando média móvel está acima de 60 e o histograma é vermelho. Fechar posições quando histograma CMI está acima de 50.

Este indicador pode ser utilizado como um filtro em estratégias de negociação de tendênciad.