Índice de Mercado Agitado - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Alexey Topounov
Visualizações:
- 2800
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Real author:
Daniel Fernandez
Valores dos indicadores estão no intervalo de 0-100. Quanto maior é o valor do indicador maior é a estabilidade do mercado, por isso o mais provável é que seja um mercado de tendência. Quanto menor é o valor do indicador, é menos provável que seja uma tendência.
Cálculo da fórmula:
- ABS - valor absoluto
- Close[0] - último fechamento
- Close[n] - Fechamento de N barras atrás
- MaxHigh[n] - valor da Máxima do preço para período de N barras
- MinLow[n] - valor da Mínima do preço para período de N barras
Tipos:
Negociação em mercado instável:
- Comprar, quando a média móvel (linha azul) do indicador CMI está abaixo de 40 e o histograma é vermelho.
- Vender, quando a média móvel (linha azul) do indicador CMI está abaixo de 40 e o histograma é verde.
- Fechar posições quando histograma CMI está acima de 50.
Negociação em mercado de tendência:
- Comprar, quando média móvel está acima de 60 e o histograma é verde.
- Vender, quando média móvel está acima de 60 e o histograma é vermelho.
- Fechar posições quando histograma CMI está acima de 50.
Este indicador pode ser utilizado como um filtro em estratégias de negociação de tendênciad.
