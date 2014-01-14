CodeBaseSecciones
Indicadores

Monitoreo de la propagación (Spread) - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Visualizaciones:
1762
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador muestra el valor mínimo (rojo), medio (verde) y máximo (azul) de la extensión en las barras correspondientes como un histograma (idea prestada).

El monitoreo es útil para la comparación de las condiciones ofrecidas por varios brokers, así como para el análisis de propagación dinámica.

Monitoreo de la propagación (Spread)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/939

