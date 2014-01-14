Mira cómo descargar robots gratis
Monitoreo de la propagación (Spread) - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra el valor mínimo (rojo), medio (verde) y máximo (azul) de la extensión en las barras correspondientes como un histograma (idea prestada).
El monitoreo es útil para la comparación de las condiciones ofrecidas por varios brokers, así como para el análisis de propagación dinámica.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/939
