Monitoring Spread

Индикатор выводит в виде гистограммы (заимствованная идея) минимальные (красный), средние (зеленый) и максимальные (синий) значения спреда на соответствующих барах.

Подобный мониторинг спреда удобен для сравнения торговых условий различных брокеров, а также для анализа динамики изменения спредов.