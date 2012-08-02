CodeBaseРазделы
Индикаторы

Monitoring Spread - индикатор для MetaTrader 5

getch
Опубликовал:
---
Просмотров:
5677
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор выводит в виде гистограммы (заимствованная идея) минимальные (красный), средние (зеленый) и максимальные (синий) значения спреда на соответствующих барах.

Подобный мониторинг спреда удобен для сравнения торговых условий различных брокеров, а также для анализа динамики изменения спредов.

Monitoring Spread

