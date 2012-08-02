Смотри, как бесплатно скачать роботов
Monitoring Spread - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- ---
- Просмотров:
- 5677
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор выводит в виде гистограммы (заимствованная идея) минимальные (красный), средние (зеленый) и максимальные (синий) значения спреда на соответствующих барах.
Подобный мониторинг спреда удобен для сравнения торговых условий различных брокеров, а также для анализа динамики изменения спредов.
