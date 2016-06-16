この指標は対応するバーのスプレッドの最小（赤）、平均（緑）と最大（青）をヒストグラムとして表示します（概念はオリジナルではありません）。

このようなモニタリングは、同様に拡散ダイナミクスの解析のために、様々なブローカーが提供する取引条件の比較のために便利です。