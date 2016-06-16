コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

スプレッドの監視 - MetaTrader 5のためのインディケータ

getch | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
---
ビュー:
1441
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は対応するバーのスプレッドの最小（）、平均（）と最大（）をヒストグラムとして表示します（概念はオリジナルではありません）。

このようなモニタリングは、同様に拡散ダイナミクスの解析のために、様々なブローカーが提供する取引条件の比較のために便利です。

スプレッドの監視

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/939

Widescreenshooter Widescreenshooter

ワイドスクリーンショットを作成するスクリプトです。

モメンタムの色の塗りつぶし モメンタムの色の塗りつぶし

モメンタムテクニカル指標は、与えられた時間スパンにわたる金融商品の価格の変化を測定します。

CCI T3 ティック CCI T3 ティック

Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化されたCCI指標。

途切れ途切れの市場指数 途切れ途切れの市場指数

市場の不安定性の指標。