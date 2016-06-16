無料でロボットをダウンロードする方法を見る
スプレッドの監視 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は対応するバーのスプレッドの最小（赤）、平均（緑）と最大（青）をヒストグラムとして表示します（概念はオリジナルではありません）。
このようなモニタリングは、同様に拡散ダイナミクスの解析のために、様々なブローカーが提供する取引条件の比較のために便利です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/939
Widescreenshooter
ワイドスクリーンショットを作成するスクリプトです。モメンタムの色の塗りつぶし
モメンタムテクニカル指標は、与えられた時間スパンにわたる金融商品の価格の変化を測定します。
CCI T3 ティック
Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化されたCCI指標。途切れ途切れの市場指数
市場の不安定性の指標。