Monitoramento de Spread - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- ---
- Visualizações:
- 3064
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este indicador mostra so valores dos spread mínimo (vermelho), médio (verde)e máximo (azul) nas barras correspondentes como histograma (idéia emprestada).
Esse acompanhamento é útil para a comparação das condições de negociação oferecidas por vários corretores, bem como para a análise da dinâmica do spread.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/939
