Ben kendim, "Hedging" in (Aynı sembolü bir tane al bir tane sat) faydasını pek anlamıyorum, ancak pek çok broker Amerikan tarzını takip etmediğinden, en azından belirli sayıda tüccar MetaTrader 5'te çok yönlü pozisyonların desteklenmemesinden hoşlanmıyor. Yani, belki bazı insanlar için harika olacak.

Bu EA, hedge sembolünü sentezlemek için 2 bileşen pozisyonu açacaktır. Örneğin, "sentezlenmiş" EURUSD Alış pozisyonu yapmak istiyorsanız, ayarlanmış lotlarla EURGBP ve GBPUSD satın alabilirsiniz.

Seçim listesine ATC ve AUDJPY'den 12 sembol ekledim, ancak gerekli bileşenlere sahipseniz herhangi bir sembolü sentezleyebilirsiniz. Örneğin, XAUUSD ve USDJPY'niz varsa, XAUJPY'yi sentezleyebiliriz, vb.

Ancak, hepimiz biliyoruz ki normalde çift yayılma alır ve depozitonuzu etkiler. Bazen aşağıdaki gibi "gerçek" sembolden daha iyidir.

Bir komut dosyası olmalı, ancak şu ana kadar komut dosyasından nasıl iletişim kutusu yapılacağını bilmiyorum. EA yapmamın tek nedeni bu.

