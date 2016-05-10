CodeBaseKategorien
Indikatoren

Monitoring Spread - Indikator für den MetaTrader 5

1461
(31)
Dieser Indikator zeigt die minimalen (rot), durchschnittlichen (grün) und maximalen (blau) Werte der Spreads der jeweiligen Bar als Histogramm (geliehenen Idee).

Diese Überwachung ist praktisch für einen Vergleich der Handelsbedingungen verschiedener Broker, sowie für die Analyse der Dynamik der Spreads.

Monitoring Spread

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/939

