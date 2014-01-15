Triângulo de Cobertura

Eu mesmo acho difícil de entender o benefício de "Cobertura" (Comprar e Vender o mesmo símbolo como cobertura), mas muitos corretores não seguem o estilo norte-americano, pelo menos certo número de negociantes não gostam que em MetaTrader 5 as posições multi-direcional não são suportados. Então talvez seja legal para algumas pessoas.

Esta EA vai abrir dois símbolos para sintetizar uma posição de cobertura. Por exemplo, se você quiser uma posição comprada "sintetizada" EURUSD, você pode comprar EURGBP e GBPUSD com lotes ajustados.

Eu adicionei 12 símbolos de ATC e AUDJPY na lista de seleção, mas você pode sintetizar qualquer símbolo tendo os componentes necessários. Por exemplo, se você tem XAUUSD e USDJPY, então nós podemos sintetizar XAUJPY, etc.

No entanto, todos nós sabemos que normalmente existe o spread dobrado afetando o seu depósito .

Deveria ser um script, mas eu não sei como fazer uma caixa de diálogo a partir de um script. Apenas por esta razão fiz como EA.

Os arquivos são;