Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Triângulo de Cobertura - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1948
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Eu mesmo acho difícil de entender o benefício de "Cobertura" (Comprar e Vender o mesmo símbolo como cobertura), mas muitos corretores não seguem o estilo norte-americano, pelo menos certo número de negociantes não gostam que em MetaTrader 5 as posições multi-direcional não são suportados. Então talvez seja legal para algumas pessoas.
Esta EA vai abrir dois símbolos para sintetizar uma posição de cobertura. Por exemplo, se você quiser uma posição comprada "sintetizada" EURUSD, você pode comprar EURGBP e GBPUSD com lotes ajustados.
Eu adicionei 12 símbolos de ATC e AUDJPY na lista de seleção, mas você pode sintetizar qualquer símbolo tendo os componentes necessários. Por exemplo, se você tem XAUUSD e USDJPY, então nós podemos sintetizar XAUJPY, etc.
No entanto, todos nós sabemos que normalmente existe o spread dobrado afetando o seu depósito .
Deveria ser um script, mas eu não sei como fazer uma caixa de diálogo a partir de um script. Apenas por esta razão fiz como EA.
Os arquivos são;
- EA: SymbolSynthesizer.mq5
- Classe: SymbolSynthesizerDialog.mqh (colocar na pasta "/Include")
- Classe: SpinEditDouble.mqh (colocar na pasta "/Include", modificado do SpinEdit.mqh, para usar valor dobrado)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/909
Este indicador calcula o último preço médio de um símbolo e determina a direção de sua tendência, desse modo, é possível utilizá-lo como um sinal de negociações.Monitoramento de Spread
Ferramentas para monitoramento de spread de pares de moedas.
Este é um ZigZag simples, mas muito rápido, sem picos suspensos ou errados. Este indicador foi desenvolvido para usar em EAs. O tempo de recuperação de picos foi otimizado.Versão do EA Jolly Roger
Inspirado pelo Expert Advisor Pirat no Campeonato de Negociação Automatizada 2011.