描述:

我自己不明白"对冲" (买进和卖出相同的交易品种)有什么好处, 但是既然不是很多经纪商都服从美国形式, 至少很多交易者不喜欢MetaTrader 5中不支持多方向仓位. 所以, 也许它对一些人来说很好.

本EA交易将建立两个组件仓位来仿照对冲交易品种. 比如, 如果您想要创建"模拟"的EURUSD买入仓位, 您可以以调整过的手数买进 EURGBP 和 GBPUSD.

我已经从ATC 和 AUDJPY 开始的12个交易品种加入了选择列表, 但是如果您有了必要的组件您可以模拟任何交易品种. 例如, 如果您有 XAUUSD 和 USDJPY, 那么我们就可以模拟XAUJPY, 等等.

然而我们要知道这样通常会引入双重点差而影响您的存款. 有时候它像以下那样比真实交易品种更好.

它应该是个脚本, 但是我不知道怎样在脚本程序中创建对话框. 这就是我把它做成EA交易的唯一原因.

