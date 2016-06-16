私たちのファンページに参加してください
トライアングルヘッジ - MetaTrader 5のためのエキスパート
説明：
私自身は、ほとんど「ヘッジ」（同じ銘柄の別々の売買）の利点を理解していませんが、多くのブローカーはアメリカンスタイルに従っていないため、トレーダーの少なくとも一部はMetaTrader 5でヘッジがサポートされていないのをよくは思いません。よって、多分これは一部の人たちに歓迎されるでしょう。
このEAはヘッジシンボルを合成する2成分ポジションを開きます。例として「合成した」EURUSD買いポジションを開きたい場合は、調整されたロットでEURGBPとGBPUSDを買うことができます。
私は ATC とAUDJPYから12の銘柄を選択リストに追加しましたが、必要なコンポーネントを持っている場合には任意の銘柄を合成することができます。例えば、XAUUSDとUSDJPYを持っている場合、XAUJPYが合成できます。
しかし、我々はみんな、通常、それは二重のスプレッドを要し、預金に影響を与えることを知っています。時にはそれは、以下のような「本物の」シンボルよりも優れています。
画像：
これは、スクリプトでなければなりませんが、私は今のところスクリプトからダイアログボックスを作成する方法がわかりません。それは私がそれをEAにした唯一の理由です。
ファイルは下記です。
- EA：SymbolSynthesizer.mq5
- クラス： SymbolSynthesizerDialog.mqh（/Includeフォルダに配置）
- クラス：SpinEditDouble.mqh（/Includeフォルダに配置、SpinEdit.mqhをdouble値を使うように修正）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/909
