コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

トライアングルヘッジ - MetaTrader 5のためのエキスパート

Atsushi Yamanaka | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1026
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

説明：

私自身は、ほとんど「ヘッジ」（同じ銘柄の別々の売買）の利点を理解していませんが、多くのブローカーはアメリカンスタイルに従っていないため、トレーダーの少なくとも一部はMetaTrader 5でヘッジがサポートされていないのをよくは思いません。よって、多分これは一部の人たちに歓迎されるでしょう。

このEAはヘッジシンボルを合成する2成分ポジションを開きます。例として「合成した」EURUSD買いポジションを開きたい場合は、調整されたロットでEURGBPとGBPUSDを買うことができます。

私は ATC とAUDJPYから12の銘柄を選択リストに追加しましたが、必要なコンポーネントを持っている場合には任意の銘柄を合成することができます。例えば、XAUUSDとUSDJPYを持っている場合、XAUJPYが合成できます。

しかし、我々はみんな、通常、それは二重のスプレッドを要し、預金に影響を与えることを知っています。時にはそれは、以下のような「本物の」シンボルよりも優れています。

画像：

トライアングルヘッジ

これは、スクリプトでなければなりませんが、私は今のところスクリプトからダイアログボックスを作成する方法がわかりません。それは私がそれをEAにした唯一の理由です。

ファイルは下記です。

  • EA：SymbolSynthesizer.mq5
  • クラス： SymbolSynthesizerDialog.mqh（/Includeフォルダに配置）
  • クラス：SpinEditDouble.mqh（/Includeフォルダに配置、SpinEdit.mqhをdouble値を使うように修正）

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/909

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

StdDev指標に基づいた指数関数的に平滑化された移動平均。

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたRSIボラティリティ。

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

基本的な時間枠を切り替えるための簡単なスクリプト。ホットキーを使用してチャートの期間を変更することができます。

EA_MARSI EA_MARSI

このエキスパートアドバイザーはEMA_RSI_VA指標に基づいています。