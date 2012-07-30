CodeBaseРазделы
Triangle Hedge - эксперт для MetaTrader 5

Atsushi Yamanaka
Опубликован:
Обновлен:
Лично я не очень понимаю преимущества хеджирования (одновременная покупка и продажа), но поскольку не так много брокеров следуют американскому стилю, многим трейдерам не нравится, что в MetaTrader 5 не поддерживаются разнонаправленные позиции. Поэтому, некоторым может пригодиться моя программа.

Этот советник открывает 2-х компонентные позиции, синтезируя таким образом хеджируемый символ. Например, если вы хотите получить синтезированную позицию в направлении Buy для пары EURUSD Buy, вы можете сделать покупку на парах EURGBP и GBPUSD с соответствующими лотами.

Для выбора доступны 12 символов с Чемпионата + AUDJPY, но вы можете синтезировать любой символ, если вам доступны соответствующие валютные пары. Например, если ваш брокер предоставляет вам пары XAUUSD и  USDJPY, то вы можете синтезировать XAUJPY, и т.д.

Однако, мы все знаем, что такой подход требует двойного спреда для позиции и соответственным образом отражается на вашем торговом счете. Иногда это лучше, чем известное всем ограничение на реальном символе.

Triangle Hedge

По своей сути программа должна быть скриптом, но я не знаю как создавать диалоговые окна в скриптах. Это единственная причина, по которой я выполнил ее в виде советника.

  • Советник: SymbolSynthesizer.mq5
  • Класс: SymbolSynthesizerDialog.mqh (поместить в папку "/Include")
  • Класс: SpinEditDouble.mqh (поместить в папку "/Include", это модифицированная версия SpinEdit.mqh для работы со значениями типа double)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/909

