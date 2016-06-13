Triangle Hedge

Beschreibung:

Ich für meinen Teil, kann kaum den Vorteil des "Hedging" (Kaufen und Verkaufen des gleichen Symbols) verstehen, aber nachdem viele Broker nicht mit Amerikanischen Stil folgen, gibt es zumindest eine gewisse Anzahl von Tradern, die nicht mögen, dass in MetaTrader 5 multi-direktionale Positionen nicht unterstützt werden. Daher könnte es für einige Leute cool sein.

Dieser EA öffnet 2-teilige Positionen um das Hedgesymbol zu synthetisieren. Wenn Sie zum Beispiel eine "synthetisierte" EURUSD Kaufposition erstellen wollen, können Sie EURGBP und GBPUSD mit angepassten Lots kaufen.

Ich habe 12 Symbole der ATC und AUDJPY in die Auswahlliste eingefügt, aber Sie können jedes beliebige Symbol synthetisieren, wenn Sie die notwendigen Komponenten haben. Wenn Sie zum Beispiel XAUUSD und USDJPY haben, können wir XAUJPY synthetisieren etc.

Wir wissen aber alle, dass das normalerweise den doppelten Spread kostet und Ihre Einlage beeinflusst. Manchmal ist es besser als das echte "real" wie unten.

Es hätte ein Skript sein sollen, aber ich weiß noch nicht, wie man eine Dialogbox von einem Skript erstellt. Das ist der einzige Grund, warum ich einen EA gemacht habe.

Die Dateien sind