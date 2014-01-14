Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Triangulo Hedge (cobertura) - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2241
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Yo mismo, apenas entiendo el beneficio de la "Cobertura" (comprar y vender con el mismo símbolo), pero puesto que no son muchos los brokers que siguen el estilo americano, si hay cierto número de traders que no les gusta que no sean soportadas las posiciones multidirecionales en el MetaTrader 5. Así, tal vez será bueno para algunas personas.
Este EA abrirá 2 posiciones de componente para sintetizar el símbolo de la cobertura. Por ejemplo, si usted quiere hacer "sintetizado" una posición de compra EURUSD , puedes comprar EURGBP y GBPUSD con lotes ajustados.
He añadido 12 símbolos de ATC y AUDJPY en la lista de selección, pero se puede sintetizar cualquier símbolo si se tienen los componentes necesarios. Por ejemplo, si tienes XAUUSD y USDJPY, entonces nosotros podemos sintetizar XAUJPY, etc.
Sin embargo, todos sabemos que normalmente toma doble propagación y afecta a su depósito. A veces es mejor que el símbolo "real" como a continuación.
Imagen:
Debe ser un script, pero por el momento no sé cómo hacer un cuadro de diálogo desde el script. Es la única razón por la que lo hice EA.
Los archivos son;
- EA: SymbolSynthesizer.mq5
- Class: SymbolSynthesizerDialog.mqh (poner en la carpeta "/Include")
- Class: SpinEditDouble.mqh (poner en la carpeta "/Include", modificado a partir de SpinEdit.mqh, para usar el valor doble)
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/909
Este indicador calcula el último precio medio de un símbolo y determina la dirección de la tendencia, de modo que se puede utilizar como señal de compraventa.Monitoreo de la propagación (Spread)
Herramientas para vigilar la propagación de los pares de divisas
Es un ZigZag simple pero muy rápido sin picos suspendidos o erróneos. El indicador está diseñado para su uso en EA's. La recuperación de picos ha sido optimizada para los timeframes.Jolly Roger EA Version
Inspirado por EA de Pirat presentado en el campeonato de Trading automatizado del 2011.