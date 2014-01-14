Triangulo Hedge (cobertura)

Descripción:

Yo mismo, apenas entiendo el beneficio de la "Cobertura" (comprar y vender con el mismo símbolo), pero puesto que no son muchos los brokers que siguen el estilo americano, si hay cierto número de traders que no les gusta que no sean soportadas las posiciones multidirecionales en el MetaTrader 5. Así, tal vez será bueno para algunas personas.

Este EA abrirá 2 posiciones de componente para sintetizar el símbolo de la cobertura. Por ejemplo, si usted quiere hacer "sintetizado" una posición de compra EURUSD , puedes comprar EURGBP y GBPUSD con lotes ajustados.

He añadido 12 símbolos de ATC y AUDJPY en la lista de selección, pero se puede sintetizar cualquier símbolo si se tienen los componentes necesarios. Por ejemplo, si tienes XAUUSD y USDJPY, entonces nosotros podemos sintetizar XAUJPY, etc.

Sin embargo, todos sabemos que normalmente toma doble propagación y afecta a su depósito. A veces es mejor que el símbolo "real" como a continuación.

Debe ser un script, pero por el momento no sé cómo hacer un cuadro de diálogo desde el script. Es la única razón por la que lo hice EA.

