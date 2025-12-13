Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Jolly Roger'ın danışman versiyonu - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 7
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Bu, 2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nda çalışan Pirat üyesi"Jolly Roger" ın Uzman Danışmanının orijinal versiyonu değil, sadece benim alım satım vizyonum.
Uzman Danışman, bir RSI göstergesi, M5 zaman dilimi üzerinde çalışır. Lot 5-15. İşlemler aynı parametrelerle yapılır.
//--- harici değişkenler input int TP = 150; // Kâr Al input int SL = 50; // Zararı Durdur input int RSIPeriod = 14; // RSI dönemi input int RSILevel = 30; // RSI seviyesi
Şekil 1. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011'de Pirat katılımcısının Uzman Danışmanının ticareti.
Şekil 2. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2008 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları
Şekil 3. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2010 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları
Şekil 4. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları
İpuçları:
- Uzman Danışmanı yalnızca kendi stratejinizi geliştirmek için bir temel olarak kullanmanız önerilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/919
CDateTime milisaniye uzantısı + datetime denetleyici değişken uzantısıGün İçi Üçlü Performans
Üç çarpı işareti belirleyin ve belirli bir zamandan başlayarak (bu da ayarlanabilir) günlük yüzde performansını izleyin.
MetaTrader 5'te sanal bir hedge pozisyonu açar.Rüzgar Gülü
Gösterge, sembol üzerindeki son fiyatların ortalamasını hesaplamanıza ve bir ticaret işlemi için bir sinyal olabilecek hareket yönünü belirlemenize olanak tanır.