Jolly Roger'ın danışman versiyonu - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Andrey Kornishkin
Gerçek yazar:

Bu, 2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nda çalışan Pirat üyesi"Jolly Roger" ın Uzman Danışmanının orijinal versiyonu değil, sadece benim alım satım vizyonum.

Uzman Danışman, bir RSI göstergesi, M5 zaman dilimi üzerinde çalışır. Lot 5-15. İşlemler aynı parametrelerle yapılır.

//--- harici değişkenler
input int TP        = 150;   // Kâr Al
input int SL        = 50;    // Zararı Durdur
input int RSIPeriod = 14;    // RSI dönemi
input int RSILevel  = 30;    // RSI seviyesi

Şekil 1. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011'de Pirat katılımcısının Uzman Danışmanının Ticareti

Şekil 1. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011'de Pirat katılımcısının Uzman Danışmanının ticareti.



Şekil 2. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2008 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları

Şekil 2. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2008 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları


Şekil 3. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2010 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları

Şekil 3. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2010 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları


Şekil 4. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011 sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları

Şekil 4. Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011sırasında geçmiş üzerinde yapılan testlerin sonuçları

İpuçları:

  • Uzman Danışmanı yalnızca kendi stratejinizi geliştirmek için bir temel olarak kullanmanız önerilir.

