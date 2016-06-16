コードベースセクション
インディケータ

ピアソン相関指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ピアソン相関指標は、銘柄間の相関を示します。

入力パラメータは下記の通りです。

  • Symbol               - 相関の算出に用いる第2の銘柄の名前
  • Period                - 期間
  • Price                  - 適応価格
  • Min correlation  - 弱い相関のためのグラデーションの色
  • Max correlation - 強い相関のためのグラデーションの色

式:

ピアソン相関 MetaTrader 5

ここで

  • xi と yi - 時系列
  • n - データ数
  • σx and σy - 標準偏差

ピアソン相関指標 MetaTrader 5

