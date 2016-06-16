無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ピアソン相関指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
ピアソン相関指標は、銘柄間の相関を示します。
入力パラメータは下記の通りです。
- Symbol - 相関の算出に用いる第2の銘柄の名前
- Period - 期間
- Price - 適応価格
- Min correlation - 弱い相関のためのグラデーションの色
- Max correlation - 強い相関のためのグラデーションの色
式:
ここで
- xi と yi - 時系列
- n - データ数
- σx and σy - 標準偏差
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/897
DCC
指標は別のウィンドウに指定された銘柄のチャートをプロットします。Size Highs And Lows
この指標は、指定した期間の高値と安値とその値の大きさを示します。