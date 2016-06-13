Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Pearson Korrelations Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
Der Pearson Korrelations Indikator zeigt die Korrelation zwischen Symbolen.
Eingabeparameter:
- Symbol - Name des zweiten Symbols, das für die Berechnung der Korrelation verwendet wird;
- Period - Periode;
- Price - Angewendeter Preis;
- Min correlation - Farbverlauf für schwache Korrelation;
- Max correlation - Farbverlauf für starke Korrelation.
Formel:
wobei:
- xi und yi - Zeitreihe;
- n - Anzahl von Daten;
- σx und σy - Standardabweichungen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/897
