CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Pearson Korrelations Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Mihail Lagutin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1804
Rating:
(63)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Pearson Korrelations Indikator zeigt die Korrelation zwischen Symbolen.

Eingabeparameter:

  • Symbol               - Name des zweiten Symbols, das für die Berechnung der Korrelation verwendet wird;
  • Period                - Periode;
  • Price                  - Angewendeter Preis;
  • Min correlation  - Farbverlauf für schwache Korrelation;
  • Max correlation - Farbverlauf für starke Korrelation.

Formel:

Pearson Korrelation MetaTrader 5

wobei:

  • xi und yi - Zeitreihe;
  • n - Anzahl von Daten;
  • σx und σy - Standardabweichungen.

Pearson Korrelations Indikator MetaTrader 5

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/897

DCC DCC

Der Indikator zeichnet den Chart eines bestimmten Symbols in einem getrenten Fenster.

Größe der Highs Und Lows Größe der Highs Und Lows

Der Indikator zeigt die Größe der Highs und Lows und ihre Werte über einen spezifizierten Zeitraum.

Sampler Sampler

Der Indikator berechnet den perfekten Markteinstieg, was für das Training von neuronalen Netzen verwendet werden kann.

sSortTest sSortTest

Vergleich von Algorithmen zur Sortierung