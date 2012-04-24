CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JPTrend indicator - индикатор для MetaTrader 5

Xynium | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
6654
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Вне зависимости от того, какая у вас стратегия, часто требуется знать уровни поддержки и сопротивления и получить информацию о достижении ценой данных уровней.

Данный индикатор пересчитывает линии поддержки и сопротивления каждый раз при смене таймфрейма графика. Также есть возможность включения оповещений о приближении цены к уровням поддержки и сопротивления.

Индикатор JPTrend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/883

AutoNK AutoNK

Индикатор, создающий наклонный канал и позволяющий производить его дальнейшую регулировку с автоматической подстройкой.

Smooth Lines Smooth Lines

Индикатор демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.

Pivot Point Pivot Point

Классический индикатор Pivot Point выводит опорные точки (pivot points) и 3 уровня поддержки и сопротивления для всех опорных точек.

News VLine News VLine

Скрипт выводит на график вертикальные линии в точках выхода новостей.