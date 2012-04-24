Вне зависимости от того, какая у вас стратегия, часто требуется знать уровни поддержки и сопротивления и получить информацию о достижении ценой данных уровней.

Данный индикатор пересчитывает линии поддержки и сопротивления каждый раз при смене таймфрейма графика. Также есть возможность включения оповещений о приближении цены к уровням поддержки и сопротивления.