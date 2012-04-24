Ставь лайки и следи за новостями
JPTrend indicator - индикатор для MetaTrader 5
- 6654
Вне зависимости от того, какая у вас стратегия, часто требуется знать уровни поддержки и сопротивления и получить информацию о достижении ценой данных уровней.
Данный индикатор пересчитывает линии поддержки и сопротивления каждый раз при смене таймфрейма графика. Также есть возможность включения оповещений о приближении цены к уровням поддержки и сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/883
