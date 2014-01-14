CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador JPTrend - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1547
Ranking:
(45)
Publicado:
Actualizado:
jptrend.mq5 (6.05 KB) ver
Sea cual sea su estrategia, usted necesita saber dónde están las líneas de resistencia y soporte, eventualmente usted podrá decidir que se le avise si son alcanzadas.

El indicador vuelve a trazar las líneas cada vez que se cambia la periodicidad del gráfico y le envía opcionalmente una alerta si se alcanza el límite ajustado.

Indicador JPTrend

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/883

