Dosya Eşleme işlevleriyle çalışmak içinBellek Eşlemede yayınlanan DLL'yi kullanma örneği. MQL4'te yayınlanan örneğin bir benzeri.



Bu örnekte, başlatılan Uzman Danışman bellekte sanal bir dosya oluşturur ve içindeki sembol fiyat teklifini güncellemeye başlar.

Diğer terminallerde Uzman Danışmanlar başlatıldığında, bu Uzman Danışmanlar oluşturulan dosyayı açar ve benzer şekilde içindeki fiyat tekliflerini güncellemeye başlar.

Böylece, Uzman Danışmanlar tekliflerini ortak bir dosya aracılığıyla değiştirirler.

Yeni başlayanların talebi üzerine, dizelerle çalışmanın bir gösterimi eklendi.

MT4 ve MT5 arasındaki aktarımın uyumluluğu için dizeler tek baytlık bir diziye dönüştürülür.



Bu dosyanın formatı, MetaTrader 4 için Uzman Danışman ile tamamen aynıdır. Bu nedenle, MetaTrader 5 ve MetaTrader 4 arasında teklif alışverişi yapabilirsiniz.







Diğer veri alışverişi varyantları da benzer şekilde düzenlenir.



Kodda çok sayıda açıklama ve ara verilerin günlüğe çıktısı vardır.