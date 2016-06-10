コードベースセクション
相場モニタリング(メモリマップファイル) - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーは、ファイルマッピング関数を使用するためのメモリマッピング DLLの使用例です。

この例では、エキスパートアドバイザーは、仮想（メモリマップされた）ファイルを作成し銘柄の相場の更新を始めます。

この方法を使用すると、エキスパートアドバイザーは、共通のメモリマップファイルを使用して（例えば相場の）データを交換することができます。

メモリマップファイルの形式はMetaTrader 4 エキスパートアドバイザーで使われたものと同じです。これはМetaТrader 5МetaТrader 4間での相場の交換が可能だということです。

相場モニタリング（メモリマップファイル）

他のデータ交換は、同様の方法を使用して編成することができます。

このコードには、コメントやログがたくさんあります。

MemMap32/64.dllライブラリ（MemMap32/64.zip）は terminal_data_folder\MQL5\Libraries に配置されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/817

