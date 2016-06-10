相場モニタリング（メモリマップファイル）

このエキスパートアドバイザーは、ファイルマッピング関数を使用するためのメモリマッピング DLLの使用例です。



この例では、エキスパートアドバイザーは、仮想（メモリマップされた）ファイルを作成し銘柄の相場の更新を始めます。

この方法を使用すると、エキスパートアドバイザーは、共通のメモリマップファイルを使用して（例えば相場の）データを交換することができます。







他のデータ交換は、同様の方法を使用して編成することができます。



このコードには、コメントやログがたくさんあります。