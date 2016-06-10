相場モニタリング（メモリマップファイル）

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは、ファイルマッピング関数を使用するためのメモリマッピング DLLの使用例です。
この例では、エキスパートアドバイザーは、仮想（メモリマップされた）ファイルを作成し銘柄の相場の更新を始めます。
この方法を使用すると、エキスパートアドバイザーは、共通のメモリマップファイルを使用して（例えば相場の）データを交換することができます。
メモリマップファイルの形式はMetaTrader 4 エキスパートアドバイザーで使われたものと同じです。これはМetaТrader 5とМetaТrader 4間での相場の交換が可能だということです。
他のデータ交換は、同様の方法を使用して編成することができます。
このコードには、コメントやログがたくさんあります。
MemMap32/64.dllライブラリ（MemMap32/64.zip）は terminal_data_folder\MQL5\Libraries に配置されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/817
