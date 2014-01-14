Monitorización de cotizaciones (fichero mapeado en memoria)

Este Asesor Experto es un ejemplo del uso de la DLL de Mapeado en Memoria para trabajar con las funciones de Mapeado de Ficheros.



En este ejemplo, el Asesor Experto crea un fichero virtual (mapeado en memoria) y empieza a actualizarlo con las cotizaciones de un símbolo.

Con este método, los Asesores Expertos pueden intercambiar datos (por ejemplo, cotizaciones) utilizando ficheros mapeados en memoria compartida.



El formato del fichero mapeado en memoria es el mismo que se utiliza para la versión del Asesor Experto para MetaTrader 4. Esto significa que usted puede intercambiar cotizaciones entre MetaTrader 5 y MetaTrader 4.







Cualquier otro intercambio de datos se puede realizar de manera similar.



El código contiene gran cantidad de comentarios y ejemplos de datos de salida.