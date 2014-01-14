Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Monitoramento de Cotações (arquivo de memória mapeada) - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1812
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor é um exemplo de uso do Mapeamento de Memória DLL para trabalhar com Funções de Mapeamento de arquivo.
Neste exemplo, o Expert Advisor cria um arquivo virtual (de memória mapeada) e inicia a atualização das cotações nos ativos.
Desta forma, os Expert Advisors podem trocar dados (por exemplo, dados de cotações) usando o arquivo de memória mapeada comum.
O formato do arquivo de memória mapeada é o mesmo usado no Expert Advisor MetaTrader 4. Isso significa que você pode fazer troca de cotação entre o МetaТrader 5 e o МetaТrader 4.
Outras trocas de dados podem ser organizadas usando maneira similar.
O código tem muitos comentários e logs.
A Biblioteca MemMap32/64.dll library (veja em MemMap32/64.zip) deve ser colocado na pasta: terminal_data_folder\MQL5\Libraries
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/817
DLL (MS VC++ 2010) para trabalhar com arquivos de Mapeamento de Memória.Mapeamento de Arquivo sem DLL
Classes (convertidas do C++ para MQL5) para trabalhar com arquivos de memória mapeada.
A Classe CRVIOnArray é projetada para calcular os valores do RVI (Relative Vigor Index) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_RVIOnArray.sSyncScroll
Script para rolagem simultânea nos gráficos.