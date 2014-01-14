CodeBaseSeções
Experts

Monitoramento de Cotações (arquivo de memória mapeada) - expert para MetaTrader 5

Visualizações:
1812
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
memmap32.zip (737.29 KB)
memmap64.zip (8.42 KB)
monitor_v2.mq5 (12.56 KB) visualização
Este Expert Advisor é um exemplo de uso do Mapeamento de Memória DLL para trabalhar com Funções de Mapeamento de arquivo.

Neste exemplo, o Expert Advisor cria um arquivo virtual (de memória mapeada) e inicia a atualização das cotações nos ativos.

Desta forma, os Expert Advisors podem trocar dados (por exemplo, dados de cotações) usando o arquivo de memória mapeada comum.

O formato do arquivo de memória mapeada é o mesmo usado no Expert Advisor MetaTrader 4. Isso significa que você pode fazer troca de cotação entre o МetaТrader 5 e o МetaТrader 4.

Monitoramento de cotações (arquivo de memória mapeada)

Outras trocas de dados podem ser organizadas usando maneira similar.

O código tem muitos comentários e logs.

A Biblioteca MemMap32/64.dll library (veja em MemMap32/64.zip) deve ser colocado na pasta: terminal_data_folder\MQL5\Libraries

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/817

