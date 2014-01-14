Monitoramento de cotações (arquivo de memória mapeada)

Este Expert Advisor é um exemplo de uso do Mapeamento de Memória DLL para trabalhar com Funções de Mapeamento de arquivo.

Neste exemplo, o Expert Advisor cria um arquivo virtual (de memória mapeada) e inicia a atualização das cotações nos ativos.

Desta forma, os Expert Advisors podem trocar dados (por exemplo, dados de cotações) usando o arquivo de memória mapeada comum.

O formato do arquivo de memória mapeada é o mesmo usado no Expert Advisor MetaTrader 4. Isso significa que você pode fazer troca de cotação entre o МetaТrader 5 e o МetaТrader 4.



Outras trocas de dados podem ser organizadas usando maneira similar.



O código tem muitos comentários e logs.