cebe
Kütüphaneler

DLL olmadan Dosya Eşleme - MetaTrader 5 için kütüphane

Yayınlandı:
memmap.mq5 (0.73 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
MemMapLib.mqh (30.1 KB) görüntüle
C++'dan(Bellek Eşleme) MQL5'e tamamen taşınmış sınıf.

Kullanım örneği içeren bir senaryo dahildir.

Tek bir dosyada 32/64 bit terminaller için destek eklendi.

NOT. Bu özellik hakkında düşünmemi sağlayan Renat ve Nikolay'a özel teşekkürler.

Dönen işaretçileri işleme prensibine benzer şekilde, kendi DLL'lerinizi yazmadan çeşitli API işlevleriyle çalışmak için MQL5 kullanımını önemli ölçüde genişletebilirsiniz.

