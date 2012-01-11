CodeBaseРазделы
Мониторинг котировок (пример для маппинга) - эксперт для MetaTrader 4

Пример использования dll, опубликованной в http://codebase.mql4.com/ru/code/10568 для работы с функциями File Mapping.

В данном примере, запущенный эксперт создает виртуальный файл в памяти и начинает обновлять в нем котировку символа.
При запуске экспертов в других терминалах, эти эксперты открывают созданный файл и аналогично начинают обновлять свои котировки в нем.

Формат данного файла полностью идентичен с экспертом для MT5. Поэтому вы можете обмениваться котировками между МТ5 и МТ4.

Таким образом, эксперты через один общий файл обмениваются своими котировками.



Аналогичным способом организовываются и другие варианты обмена данными.

В коде много пояснений и вывода промежуточных данных в журнал.

По многочисленным просьбам новичков добавлена демонстрация работы со строками.
Возле котировки пишется название терминала поставщика и его тип МТ4/5


