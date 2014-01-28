代码库部分
行情监视 (内存映射文件) - MetaTrader 5EA

这个 EA 是利用内存映射 DLL 与文件映射功能的例子。

在此例中, EA 创建一个虚拟 (内存映射) 文件并开始更新符号行情。

使用这种方式, EA 可以使用常用内存映射文件来交换数据 (例如, 行情)。

内存映射文件的格式与在 MetaTrader 4 自动交易程序 中的一样。这意味着您可以在 MetaTrader 5MetaTrader 4 之间交换行情。

行情监视 (内存映射文件)

其它数据交换可以利用同样方式组织。

该代码有很多注释和日志。

该 MemMap32/64.dll 库 (参见 MemMap32/64.zip) 必须放在 : 客户端数据文件夹\MQL5\Libraries

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/817

内存映射 内存映射

DLL (MS VC++ 2010) 用来与内存映射文件工作。

爆仓价 爆仓价

这段脚本计算持仓的爆仓价 (在此价位交易商会强制平仓), 在此价位可用保证金变为负值 (闭锁价)。

无需 DLL 的文件映射 无需 DLL 的文件映射

这个类 (转换自 C++ 至 MQL5) 可与内存映射文件工作。

MA-Env MA-Env

均线包络线。