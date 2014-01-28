行情监视 (内存映射文件)

这个 EA 是利用内存映射 DLL 与文件映射功能的例子。



在此例中, EA 创建一个虚拟 (内存映射) 文件并开始更新符号行情。

使用这种方式, EA 可以使用常用内存映射文件来交换数据 (例如, 行情)。







其它数据交换可以利用同样方式组织。



该代码有很多注释和日志。