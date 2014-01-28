行情监视 (内存映射文件)

请观看如何免费下载自动交易
这个 EA 是利用内存映射 DLL 与文件映射功能的例子。
在此例中, EA 创建一个虚拟 (内存映射) 文件并开始更新符号行情。
使用这种方式, EA 可以使用常用内存映射文件来交换数据 (例如, 行情)。
内存映射文件的格式与在 MetaTrader 4 自动交易程序 中的一样。这意味着您可以在 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 之间交换行情。
其它数据交换可以利用同样方式组织。
该代码有很多注释和日志。
该 MemMap32/64.dll 库 (参见 MemMap32/64.zip) 必须放在 : 客户端数据文件夹\MQL5\Libraries
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/817
