Expert Advisors

Monitoring von Quotierungen - Experte für den MetaTrader 5

memmap32.zip (737.29 KB)
memmap64.zip (8.42 KB)
monitor_v2.mq5 (12.56 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor ist ein Beispiel für die Arbeit mit Abbildungsfunktionen bei der Verwendung der Speicherabbilddatei-DLL.

In diesem Beispiel des Expert Advisor wird eine virtuelle (Speicherabbild) Datei erstellt und die Aktualisierung der Quotierungen für eine Symbol gestartet.

Auf diese Weise können Expert Advisors unter Verwendung von Speicherabbilddateien Daten austauschen (zum Beispiel Quotierungen).

Das Format der Speicherabbildatei ist das selbe wie im MetaTrader 4 Expert Advisor. Das heißt, Sie können Quotierungen zwischen МetaТrader 5 und МetaТrader 4 austauschen.

Monitoring von Quotierungen (Speicherabbilddatei = Memory Mapped File)

Anderer Datenaustausch kann auf ähnliche Weise organisiert werden.

Der Code hat eine Menge von Kommentaren und Protokollen.

Die MemMap32/64.dll Bibliothek (siehe MemMap32/64.zip) muss nach: terminal_data_folder\MQL5\Libraries kopiert werden

