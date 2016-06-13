Dieser Expert Advisor ist ein Beispiel für die Arbeit mit Abbildungsfunktionen bei der Verwendung der Speicherabbilddatei-DLL.



In diesem Beispiel des Expert Advisor wird eine virtuelle (Speicherabbild) Datei erstellt und die Aktualisierung der Quotierungen für eine Symbol gestartet.

Auf diese Weise können Expert Advisors unter Verwendung von Speicherabbilddateien Daten austauschen (zum Beispiel Quotierungen).



Das Format der Speicherabbildatei ist das selbe wie im MetaTrader 4 Expert Advisor. Das heißt, Sie können Quotierungen zwischen МetaТrader 5 und МetaТrader 4 austauschen.







Anderer Datenaustausch kann auf ähnliche Weise organisiert werden.



Der Code hat eine Menge von Kommentaren und Protokollen.