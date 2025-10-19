Fan sayfamıza katılın
sSyncScroll - MetaTrader 5 için komut dosyası
Grafiklerin senkronize kaydırılması için komut dosyası.
Komut dosyası bir grafik üzerinde çalıştırılır. Grafiklerden herhangi biri kaydırılırken, diğer grafikler de kaydırılır. Ortak konum dikey çizgilerle işaretlenir.
Komut dosyasını kullanırken, "Grafiği sağ kenarlıktan girintileme" özelliğinin etkinleştirilmesi tercih edilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/677
