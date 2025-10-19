Grafiklerin senkronize kaydırılması için komut dosyası.

Komut dosyası bir grafik üzerinde çalıştırılır. Grafiklerden herhangi biri kaydırılırken, diğer grafikler de kaydırılır. Ortak konum dikey çizgilerle işaretlenir.

Komut dosyasını kullanırken, "Grafiği sağ kenarlıktan girintileme" özelliğinin etkinleştirilmesi tercih edilir.