cebe
Komut dosyaları

sSyncScroll - MetaTrader 5 için komut dosyası

Yayınlandı:
\MQL5\Indicators\
ssyncscroll.mq5 (7.72 KB) görüntüle
Grafiklerin senkronize kaydırılması için komut dosyası.

Komut dosyası bir grafik üzerinde çalıştırılır. Grafiklerden herhangi biri kaydırılırken, diğer grafikler de kaydırılır. Ortak konum dikey çizgilerle işaretlenir.

Komut dosyasını kullanırken, "Grafiği sağ kenarlıktan girintileme" özelliğinin etkinleştirilmesi tercih edilir.

Grafiklerin senkronize kaydırılması için komut dosyası

Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/677

