Советники

Мониторинг котировок (пример для маппинга) - эксперт для MetaTrader 5

4743
(27)
Пример использования DLL, опубликованной в Memory Mapping для работы с функциями File Mapping. Аналог опубликованного примера на MQL4.

В данном примере запущенный эксперт создает виртуальный файл в памяти и начинает обновлять в нем котировку символа.
При запуске экспертов в других терминалах, эти эксперты открывают созданный файл и аналогично начинают обновлять свои котировки в нем.

Таким образом, эксперты через один общий файл обмениваются своими котировками.

По просьбам новичков, добавлена демонстрация работы со строками.
Для совместимости передачи между МТ4 и МТ5 строки переводятся в однобайтовый массив.

Формат данного файла полностью идентичен с экспертом для MetaTrader 4. Поэтому вы можете обмениваться котировками между МetaТrader 5 и МetaТrader 4.


Аналогичным способом организовываются и другие варианты обмена данными.

В коде много пояснений и вывода промежуточных данных в журнал.

Для работы примера файлы MemMap32/64.dll (архив zip) нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Libraries

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (проект VC++ 2010) для работы с Memory Mapping.

StopOutPrice StopOutPrice

Скрипт рассчитывает цену, по которой может произойти Stop Out (принудительное закрытие позиции) и цену, после которой значение Free Margin станет отрицательным.

File Mapping без DLL File Mapping без DLL

Класс MQL5, который работает напрямую с маппингом, без использования самописной DLL.

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

Класс CBandsOnArray предназначен для расчета полос Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) по индикаторному буферу.