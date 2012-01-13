Пример использования DLL, опубликованной в Memory Mapping для работы с функциями File Mapping. Аналог опубликованного примера на MQL4.



В данном примере запущенный эксперт создает виртуальный файл в памяти и начинает обновлять в нем котировку символа.

При запуске экспертов в других терминалах, эти эксперты открывают созданный файл и аналогично начинают обновлять свои котировки в нем.

Таким образом, эксперты через один общий файл обмениваются своими котировками.

По просьбам новичков, добавлена демонстрация работы со строками.

Для совместимости передачи между МТ4 и МТ5 строки переводятся в однобайтовый массив.



Формат данного файла полностью идентичен с экспертом для MetaTrader 4. Поэтому вы можете обмениваться котировками между МetaТrader 5 и МetaТrader 4.







Аналогичным способом организовываются и другие варианты обмена данными.



В коде много пояснений и вывода промежуточных данных в журнал.