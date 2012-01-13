Ставь лайки и следи за новостями
Мониторинг котировок (пример для маппинга) - эксперт для MetaTrader 5
- 4743
-
Пример использования DLL, опубликованной в Memory Mapping для работы с функциями File Mapping. Аналог опубликованного примера на MQL4.
В данном примере запущенный эксперт создает виртуальный файл в памяти и начинает обновлять в нем котировку символа.
При запуске экспертов в других терминалах, эти эксперты открывают созданный файл и аналогично начинают обновлять свои котировки в нем.
Таким образом, эксперты через один общий файл обмениваются своими котировками.
По просьбам новичков, добавлена демонстрация работы со строками.
Для совместимости передачи между МТ4 и МТ5 строки переводятся в однобайтовый массив.
Формат данного файла полностью идентичен с экспертом для MetaTrader 4. Поэтому вы можете обмениваться котировками между МetaТrader 5 и МetaТrader 4.
Аналогичным способом организовываются и другие варианты обмена данными.
В коде много пояснений и вывода промежуточных данных в журнал.
Для работы примера файлы MemMap32/64.dll (архив zip) нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Libraries
