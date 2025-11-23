Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MPC - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 7
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
alexjou
Kanal kırılmasına dayalı sistemlerde, fiyat X gün içinde en yüksek seviyeyi kırdığında uzun bir pozisyon açılırken, fiyat X gün içinde yeni bir düşük oluşturduğunda kısa bir pozisyon açılır ve trendin yönünü tahmin etmemize olanak tanır. Ancak, bu yaklaşımı kullanmak genellikle trendin çok geç belirlenmesinden muzdariptir ve karımızın çoğunu kaybederiz.
HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı bir ticaret sistemi, fiyat kırılma seviyesine dokunmadan kısa bir süre önce piyasaya girerek bu sorunu çözmeye yardımcı olur.
MPC göstergesi, dönem için ekstremumlara dayalı basit bir kanal oluşturur. HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı ticaret sisteminin (kanal kırılması) ek görsel kontrolü için tasarlanmıştır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 25.01.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
Şekil 1 MPC göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/790
HighestLowestRange (HLR) göstergesi, X çubukları için maksimum - minimum aralığındaki fiyatın göreceli konumunu belirler. Fiyat aralığın altındaysa (yeni minimum), gösterge değeri 0'dır, fiyat aralığın üstündeyse (yeni maksimum), gösterge değeri 1'dir (veya% 100).Ultimate_Oscillator
Larry Williams tarafından önerilen Ultimate Osilatör, kısa, orta ve uzun dönemlerde tanımlanan üç Stokastik göstergenin ağırlıklı bir ortalamasıdır.
Harmonik hareketli ortalamanın MQL5 versiyonuYY_Cross_2_Ma
İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle uzun ve kısa vadeli) kullanımına dayanır ve bunların kesişmesine dayalı olarak bir pozisyona giriş sinyali verir.