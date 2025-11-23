Kod TabanıBölümler
Kanal kırılmasına dayalı sistemlerde, fiyat X gün içinde en yüksek seviyeyi kırdığında uzun bir pozisyon açılırken, fiyat X gün içinde yeni bir düşük oluşturduğunda kısa bir pozisyon açılır ve trendin yönünü tahmin etmemize olanak tanır. Ancak, bu yaklaşımı kullanmak genellikle trendin çok geç belirlenmesinden muzdariptir ve karımızın çoğunu kaybederiz.

HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı bir ticaret sistemi, fiyat kırılma seviyesine dokunmadan kısa bir süre önce piyasaya girerek bu sorunu çözmeye yardımcı olur.

MPC göstergesi, dönem için ekstremumlara dayalı basit bir kanal oluşturur. HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı ticaret sisteminin (kanal kırılması) ek görsel kontrolü için tasarlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 25.01.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 MPC göstergesi

