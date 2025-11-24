Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

StopOutFiyatı - MetaTrader 5 için komut dosyası

Ivan Ivanov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(34)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Komut dosyası, Stop Out'un (pozisyonun zorla kapatılması) gerçekleşebileceği fiyatı ve Serbest Marj değerinin negatif hale geldiği fiyatı hesaplar.

Geçerli sembol için pozisyon boyutu EnterVolume giriş parametresinde ayarlanabilir:

  • EnterVolume=0 (varsayılan) - değerlerin açık pozisyonun hacmiyle hesaplanması;
  • EnterVolume>0 - EnterVolume hacmiyle uzun bir pozisyon için hesaplama;
  • EnterVolume<0 - EnterVolume hacmiyle kısa bir pozisyon için hesaplama.

StopOut

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/795

YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle uzun ve kısa vadeli) kullanımına dayanır ve bunların kesişmesine dayalı olarak bir pozisyona giriş sinyali verir.

Harmonic Moving Average Harmonic Moving Average

Harmonik hareketli ortalamanın MQL5 versiyonu

Tekliflerin izlenmesi (haritalama için örnek) Tekliflerin izlenmesi (haritalama için örnek)

Dosya Eşleme işlevleriyle çalışmak için DLL kullanımına bir örnek. Bu örnekte, başlatılan Uzman Danışman bellekte sanal bir dosya oluşturur ve içindeki sembol fiyat teklifini güncellemeye başlar. Diğer terminallerde EA'lar başlatıldığında, bu EA'lar oluşturulan dosyayı açar ve benzer şekilde içindeki fiyat tekliflerini güncellemeye başlar. Böylece, Uzman Danışmanlar fiyat tekliflerini tek bir ortak dosya üzerinden değiştirirler.

Bellek Eşleme Bellek Eşleme

DLL (VC++ 2010 projesi) Bellek Eşleme ile çalışmak için.