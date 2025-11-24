Fan sayfamıza katılın
StopOutFiyatı - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 7
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Komut dosyası, Stop Out'un (pozisyonun zorla kapatılması) gerçekleşebileceği fiyatı ve Serbest Marj değerinin negatif hale geldiği fiyatı hesaplar.
Geçerli sembol için pozisyon boyutu EnterVolume giriş parametresinde ayarlanabilir:
- EnterVolume=0 (varsayılan) - değerlerin açık pozisyonun hacmiyle hesaplanması;
- EnterVolume>0 - EnterVolume hacmiyle uzun bir pozisyon için hesaplama;
- EnterVolume<0 - EnterVolume hacmiyle kısa bir pozisyon için hesaplama.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/795
