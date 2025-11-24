İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle uzun ve kısa vadeli) kullanımına dayanır ve bunların kesişmesine dayalı olarak bir pozisyona giriş sinyali verir.

Dosya Eşleme işlevleriyle çalışmak için DLL kullanımına bir örnek. Bu örnekte, başlatılan Uzman Danışman bellekte sanal bir dosya oluşturur ve içindeki sembol fiyat teklifini güncellemeye başlar. Diğer terminallerde EA'lar başlatıldığında, bu EA'lar oluşturulan dosyayı açar ve benzer şekilde içindeki fiyat tekliflerini güncellemeye başlar. Böylece, Uzman Danışmanlar fiyat tekliflerini tek bir ortak dosya üzerinden değiştirirler.

DLL (VC++ 2010 projesi) Bellek Eşleme ile çalışmak için.