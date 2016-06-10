コードベースセクション
MPC - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1032
(22)
alexjou

取引システムでは、チャネルブレイクアウトに基づいて、ロングポジションは価格が新たなX日の最大値を示す時、ショートポジションは価格が新らなX日の最小値を示す時に開かれます。これでトレンドの方向の予測が可能で宇s。しかし、問題があります。非常に多くの場合トレンドの検出が遅れと利益の大部分が失われます。

HighestLowestRange (HLR)指標はチャネルブレイクアウトの前に市場参入の問題を解決するのに役立ちます。MPC指標は、指定された期間の極値を使用して簡単なチャネルをプロットします。これはHighestLowestRange (HLR)指標に基づいた取引システム（チャネルブレイクアウト）の追加の視覚的制御のために使用することができます。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年1月25日に公開されました。

