ダブル平滑化ストキャスティックス（Double Smoothed Stochastics）は、ウィリアムブラウとウォルターBressertによって提案されました。DSS値の算出はストキャスティックスと同様で、相違点は二重指数平滑法の使用です。

この指標は、Fatl指標の値とそのシグナルラインの分析に基づいています。