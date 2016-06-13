Wirklicher Autor:



alexjou

In Handelssystemen, die auf einem Ausbruch aus einem Kanal beruhen, wird eine Longposition eröffnet, wenn der Preis ein X-Tage-Maximum zeigt und Shortpositionen werden eröffnet, wenn der Preis ein X-Tage-Minimum bildet. Er erlaubt die Vorhersage der Trendrichtung. Aber da gibt es ein Problem - sehr häufig wird ein Trend mit einer Verzögerung festgestellt und der meiste Profit geht verloren.



Der HighestLowestRange (HLR) Indikator hilft, dieses Markteinstiegsproblem vor dem Ausbruch aus dem Kanal zu lösen. Der MPC Indikator zeichnet einen einfachen Kanal unter Verwendung von Extrema einer spezifizierten Periode. Er kann für zusätzliche visuelle Kontrolle eines Handelssystems (Ausbruchsystem), basierend auf dem HighestLowestRange (HLR) Indikator verwendet werden.



Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.01.2007.

MPC Indikator