und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MPC - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1085
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
alexjou
In Handelssystemen, die auf einem Ausbruch aus einem Kanal beruhen, wird eine Longposition eröffnet, wenn der Preis ein X-Tage-Maximum zeigt und Shortpositionen werden eröffnet, wenn der Preis ein X-Tage-Minimum bildet. Er erlaubt die Vorhersage der Trendrichtung. Aber da gibt es ein Problem - sehr häufig wird ein Trend mit einer Verzögerung festgestellt und der meiste Profit geht verloren.
Der HighestLowestRange (HLR) Indikator hilft, dieses Markteinstiegsproblem vor dem Ausbruch aus dem Kanal zu lösen. Der MPC Indikator zeichnet einen einfachen Kanal unter Verwendung von Extrema einer spezifizierten Periode. Er kann für zusätzliche visuelle Kontrolle eines Handelssystems (Ausbruchsystem), basierend auf dem HighestLowestRange (HLR) Indikator verwendet werden.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.01.2007.
MPC Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/790
Der doppelte geglättete Stochastic Indikator wurde von William Blau und Walter Bressert vorgeschlagen. Die Berechnung der DSS Werte ist ähnlich wie beim Stochastic Indikator, der Unterschied ist die Verwendung der doppelten exponentiellen Glättung.UltraFatl
Dieser Indikator basiert auf dem Fatl Indikator und analysiert seine Signallinien.
HighestLowestRange (HLR) stellt die relative Preisposition in einem Bereich von einigen X Balken zuvor fest. Wenn der Preis sich im unteren Bereich befindet (neues Tief), ist der Indikator gleich 0, wenn der Preis sich im oberen Bereich befindet (neues Hoch), ist der Indikator gleich 1 (oder 100%).Ultimate_Oscillator
Der Ultimate Oszillator von Larry Williams wird als gewichteter Wert von drei Stochastic-Indikatoren berechnet, er wird für schnelle, mittlere und kurze Perioden berechnet.