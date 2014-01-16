代码库部分
Nikolay Kositsin
1984
(22)
alexjou

在交易系统中, 依据通道突破, 当价格出现 X 日新高，则开多单, 以及当价格形成 X 日新低，则开空单。它可以预测趋势方向。但这里有些问题 - 趋势探测经常存在滞后，以致丧失许多利润。

这个 HighestLowestRange (HLR) 指标帮助解决在通道突破之前入场问题。此 MPC 指标使用指定周期的极值绘制一条简单通道。它可用于附加交易系统的可视控制 (通道突破), 基于 HighestLowestRange (HLR) 指标。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 25.01.2007。

MPC 指标

