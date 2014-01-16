请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MPC - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1984
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
alexjou
在交易系统中, 依据通道突破, 当价格出现 X 日新高，则开多单, 以及当价格形成 X 日新低，则开空单。它可以预测趋势方向。但这里有些问题 - 趋势探测经常存在滞后，以致丧失许多利润。
这个 HighestLowestRange (HLR) 指标帮助解决在通道突破之前入场问题。此 MPC 指标使用指定周期的极值绘制一条简单通道。它可用于附加交易系统的可视控制 (通道突破), 基于 HighestLowestRange (HLR) 指标。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 25.01.2007。
MPC 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/790
DSS Bressert
双重平滑随机指标由 William Blau 和 Walter Bressert 提出。计算 DSS 数值与随机指标类似, 不同之处在于使用双重指数平滑。StoDiv
这是经典信号指标，基于随机振荡器和分形技术指标。
HLR
此 HighestLowestRange (HLR) 判断价格相对之前 X 条柱线范围的位置。如果价格位于范围底部 (新低), 本指标等于零, 如果价格位于范围顶部 (新高), 指标等于 1 (或 100%)。3LineBreak
本指标在牛市趋势下把柱形绘制为蓝色, 在熊市趋势下把柱形绘制为红色.