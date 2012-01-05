CodeBaseРазделы
MPC - индикатор для MetaTrader 5

alexjou

В системах, основанных на пробое канала, длинная позиция открывается, когда цена пробивает максимум за Х дней, тогда как короткая позиция открывается, когда цена формирует новый минимум за Х дней, что позволяет прогнозировать направление тренда. Однако использование такого подхода зачастую страдает тем, что тренд определяется слишком поздно, и мы теряем большую часть прибыли.

Торговая система на базе индикатора HighestLowestRange (HLR) помогает решить эту проблему путем входа на рынок за небольшой промежуток времени до того, как цена касается уровня пробоя.

Индикатор MPC строит простейший канал по экстремумам за период. Предназначен для дополнительного визуального контроля торговой системы (пробой канала), основанной на индикаторе HighestLowestRange (HLR).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.

Рис.1 Индикатор MPC

HLR HLR

Индикатор HighestLowestRange (HLR) определяет относительное положение цены в границах диапазона максимум – минимум за Х баров. Если цена находится на дне диапазона (новый минимум), значение индикатора равно 0, если же цена находится на вершине диапазоне (новый максимум), значение индикатора равно 1 (или 100%).

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех индикаторов Stochastic, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.

StopOutPrice StopOutPrice

Скрипт рассчитывает цену, по которой может произойти Stop Out (принудительное закрытие позиции) и цену, после которой значение Free Margin станет отрицательным.

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (проект VC++ 2010) для работы с Memory Mapping.