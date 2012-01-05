Реальный автор:

alexjou

В системах, основанных на пробое канала, длинная позиция открывается, когда цена пробивает максимум за Х дней, тогда как короткая позиция открывается, когда цена формирует новый минимум за Х дней, что позволяет прогнозировать направление тренда. Однако использование такого подхода зачастую страдает тем, что тренд определяется слишком поздно, и мы теряем большую часть прибыли.

Торговая система на базе индикатора HighestLowestRange (HLR) помогает решить эту проблему путем входа на рынок за небольшой промежуток времени до того, как цена касается уровня пробоя.

Индикатор MPC строит простейший канал по экстремумам за период. Предназначен для дополнительного визуального контроля торговой системы (пробой канала), основанной на индикаторе HighestLowestRange (HLR).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.

Рис.1 Индикатор MPC