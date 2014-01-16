实际作者:

bobik

本指标显示当前趋势的 "终极支撑 / 阻力" 级别。趋势改变显示为不同颜色的长方形, 趋势方向显示为不同的点。趋势方向通过动态 均线 判别, 支撑 / 阻力级别依据当前波动，并且使用 平均真实范围 (ATR) 指标计算。



此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 26.04.2008。

BuySell 指标

