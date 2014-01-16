请观看如何免费下载自动交易
BuySell - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
- 3201
bobik
本指标显示当前趋势的 "终极支撑 / 阻力" 级别。趋势改变显示为不同颜色的长方形, 趋势方向显示为不同的点。趋势方向通过动态 均线 判别, 支撑 / 阻力级别依据当前波动，并且使用 平均真实范围 (ATR) 指标计算。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 26.04.2008。
BuySell 指标
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/785
CMO
在此版本的通道动量振荡器里，平滑价格用于计算。DailyRange
本指标计算并预测日线范围的价位。它显示昨日的价格作为当日的阻力和支撑位。
StoDiv
这是经典信号指标，基于随机振荡器和分形技术指标。DSS Bressert
双重平滑随机指标由 William Blau 和 Walter Bressert 提出。计算 DSS 数值与随机指标类似, 不同之处在于使用双重指数平滑。