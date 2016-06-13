und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
bobik
Dieser Indikator zeigt die "ultimativen Unterstützungs-/Widerstands-" Levels des aktuellen Trends. Trendänderungen werden mit farbigen Rechtecken angezeigt, die Trendrichtung wird durch farbige Punkte angezeigt. Die Richtung des Trends wird durch die Dynamik des gleitenden Durchschnitts ermittelt, die Unterstützungs- und Widerstandslevels hängen von der aktuellen Volatilität ab und werden mit dem Average True Range (ATR) Indikator berechnet.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 26.04.2008 veröffentlicht.
BuySell Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/785
